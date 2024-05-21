sonyazhytkova .21 мая, 2024 7

Зйомки картини розпочнуться в Атланті наприкінці травня.

Деталі ролі Морана поки що тримаються в таємниці. До акторського складу приєднається також сестра Мадлен, Вайолет МакГроу, відома за своєю участю у фільмі "М3ГАН". Режисером виступить Хуан Пабло Аріас Муньйос, а сценарій написав Джон Дьюсі.

Події "Намиста" розгортаються в 1960 році, коли родина Девісів переживає важкі часи. Лора Девіс розлучається з чоловіком Френком через його непередбачуваний характер, підсилений алкоголем. Жінка повертається до роботи медсестрою, а її доньки, 11-річна Еллен (Вайолет МакГроу) та 16-річна Джуді (Мадлен МакГроу), намагаються пристосуватися до змін у родині. Напруга зростає, коли Френк намагається повернути Лору за допомогою прекрасного антикварного намиста, яке виявляється провідником душі зловісного хлопчика з минулого, що ставить Лору та її доньок у смертельну загрозу.

Продюсерами фільму виступають Даніель Аспромонте та Крістіна Мур, а виконавчими продюсерами - Вайолет МакГроу, Мадлен МакГроу, Джекі МакГроу та Алі Афшар.

Джейкоб Моран, який здобув популярність завдяки ролі Біллі у фільмі "Чорний телефон", також з'являвся в таких серіалах, як "Новий Амстердам" та "Дивовижні роки". Незабаром його можна буде побачити у трилері Amazon MGM "Голланд, Мічиган" з Ніколь Кідман, а також у незалежній драмі "Бунтарка" від Еріка Дженсена та Джессіки Бланк і стрічці Девіда Бека "Щодо нас".

Джерело: Deadline