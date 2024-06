sonyazhytkova .25 июня, 2024 5

Перше фото актрис біля гримерки вже з’явилося, а в соціальних мережах активно обговорюють цю довгоочікувану подію.

Кертіс і Лохан знову відіграють ролі Тесс і Анни Коулман, що обмінюються тілами через непередбачуваний випадок і тепер вимушені переживати незвичайний день, намагаючись змиритися з новою реальністю

Оригінальний фільм 2003 року, створений за однойменним романом Мері Роджерс 1972 року і відзнятий режисером Марком Уотерсом, став відомим хітом для студії Walt Disney. Збір у світовому прокаті перевищив 160 мільйонів доларів, а критики висловили позитивні відгуки. Він підніс Лохан і Кертіс до рівня зірок, особливо Кертіс, яка отримала номінацію на "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у мюзиклі або комедії.

Події сиквелу розгортаються через багато років після того, як Тесс (Кертіс) і Анна (Лохан) пережили кризу ідентичності. Тепер Анна має власну дочку і майбутню падчерку. Вони стикаються з новими викликами, пов’язаними з об'єднанням двох сімей, і розуміють, що блискавка може вдарити двічі.

До акторського складу повернуться Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Крістіна Відаль Мітчелл, Хейлі Хадсон, Люсіль Сунг, Стівен Тоболовскі і Розалінд Чао. До них також приєднаються Джулія Баттерс ("Одного разу в Голлівуді"), Софія Хеммонс ("Under Wraps"), Менні Хасінто ("Хороше місце") і Майтрейї Рамакрішнан ("Never Have I Ever"); їхні ролі поки що тримаються у секреті.

Джерело: Мovieweb