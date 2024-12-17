sonyazhytkova .17 декабря, 2024 7

Актриса візьме на себе роль Джесіки Флетчер, яку понад десятиліття виконувала легендарна Анджела Лансбері в оригінальному серіалі (1984–1996) та в чотирьох телевізійних фільмах.

Кертіс уже є головною кандидаткою на роль Джесіки Флетчер у новому фільмі, сценарій до якого написали Лорен Шукер-Блюм і Ребекка Анджело — авторки сценарію до успішного "Dumb Money". Хоча деталі сюжету поки що не розголошуються, можна припустити, що стрічка збереже основні елементи оригіналу, де Джессіка, колишня вчителька та письменниця детективних історій, часто втручалася в розслідування злочинів у Кабот-Коув.

Попри наше бажання побачити перезавантаження "Вона написала вбивство" у форматі серіалу, як це сталося з "Мэтлок" за участю Кеті Бейтс, ми з нетерпінням чекаємо нову кінематографічну інтерпретацію цієї історії. Серіал був неймовірно популярним, і ми з радістю спостерігатимемо за тим, куди заведе нас новий погляд на цей сюжет.

Джеймі Лі Кертіс, безсумнівно, стане гідною наступницею Анджели Лансбері, яка пішла з життя в 2022 році. Її багаторічний досвід і вміння перевтілюватися в різноманітні ролі — як показано в фільмах "Рибка на ім'я Ванда", "Правдива брехня" та "Ножі на голо" — роблять її ідеальним вибором для цієї знакової ролі. Ми впевнені, що Кертіс привнесе новий погляд на персонаж, зберігаючи повагу до спадщини Лансбері.

Джерело: Мovieweb