sonyazhytkova .10 января, 2025 10

Про це акторка повідомила у своєму Instagram, підкресливши важливість підтримки місцевих громад та рятувальних служб.

"Поки вогонь продовжує лютувати, а пожежники, рятувальники та всі залучені служби працюють без відпочинку, ми з родиною вирішили створити фонд для підтримки нашого міста, штату та людей, які тут живуть і люблять це місце", – написала Кертіс. Вона також зазначила, що вже спілкується з губернатором Гевіном Ньюсомом, мером Карен Басс та сенатором Адамом Шиффом, щоб визначити, куди найкраще спрямувати ці кошти.

Виступаючи в середу ввечері на шоу Джиммі Феллона, акторка не стримувала емоцій, розповідаючи про трагедію, що торкнулася її громади. "Це катастрофа для Південної Каліфорнії. Вогонь охопив усе: магазин, де я роблю покупки, школи, які відвідували мої діти, і будинки багатьох друзів", – поділилася Кертіс.

Акторка також закликала глядачів до дій: "Робіть усе, що можете, щоб допомогти. Здавайте кров, робіть пожертви, підтримуйте притулки для тварин. Навіть якщо ви зараз не потребуєте допомоги, вона може знадобитися у майбутньому".

Як амбасадор Американського Червоного Хреста, Кертіс порадила мати підготовлений аварійний набір із найнеобхіднішим: ліками, окулярами, їжею для тварин чи дитячими сумішами.

Зірка "Все завжди і водночас" пообіцяла вже наступного дня повернутися до Лос-Анджелеса, щоб бути поруч із сім’єю та допомагати друзям, які залишилися без домівок.

Джерело: Deadline