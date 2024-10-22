sonyazhytkova .22 октября, 2024 8

Акторка відома своєю роллю у фільмі "Бетмен", отримала ключову роль у новій адаптації роману Стівена Кінга "The Running Man".

Джеймі Лоусон втілить Шейлу, дружину Бена, роль якого виконує Ґлен Пауелл. Їхня родина опинилася у складній ситуації через хворобу дитини в суворій антиутопії майбутнього. Бен, аби врятувати близьких, погоджується на участь у смертельно небезпечному шоу, яке і стає основою сюжету. Раніше вже повідомлялося, що до акторського складу також увійшли Джош Бролін, Карл Ґлусман, Кеті О'Браян, Даніель Езра та Лі Пейс.

Оригінальний роман Стівена Кінга "The Running Man", написаний у 1982 році під псевдонімом Річард Бахман, змальовує тоталітарне майбутнє, де держава контролює засоби масової інформації. Головний герой Бен Річардс добровільно бере участь у жорстокому телевізійному змаганні, де за ним полюють професійні вбивці протягом місяця. Якщо він виживе, то отримає можливість змінити своє життя та врятувати сім’ю від злиднів.

Це буде вже друга кіноверсія, попередня вийшла у 1987 році з Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі. Нову адаптацію знімає Едгар Райт, який також став співавтором сценарію разом з Майклом Бакаллом. Прем'єра фільму запланована на 21 листопада 2025 року.

Джерело: Deadline