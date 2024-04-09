sonyazhytkova .9 апреля, 2024 12

Деталі про її роль залишаються в секреті, так само як і сюжет фільму, який описують як надприродний трилер. Джек О'Коннелл та Делрой Ліндо також приєдналися до акторського ансамблю.



Фільм, який знову збере Майкла Б. Джордана і Райана Куглера після їх спільної роботи над "Крід" і "Чорна Пантера", а також над драмою "Фруктова станція" на Санденському кінофестивалі, є другим проєктом, який студія Warner Bros Film Group підтримала під керівництвом генерального директора Майка Де Луки та Пем Абді. Райан Куглер виступає як сценарист та продюсер у співпраці зі своєю сестрою Зінзі Куглер та Севом Оганіаном. Виконавчими продюсерами є композитор Людвіг Ґоранссон, Ребекка Чо і Вілл Ґрінфілд. Зйомки розпочнуться вже цього місяця, а фільм очікується у кінотеатрах 7 березня 2025 року.

Джеймі Ловсон раніше зіграла міську голову Беллу Реал в "Бетмені" та з'явилася у фільмах "Тілл", "Королева-воїн" та "Як вибухнути трубопровід". Вона закінчила Джульярд і дебютувала на Санденському кінофестивалі. Критики високо оцінили її гру у "Генії: Мартін Лютер Кінг" та "Першій леді".

Джерело: Deadline