Анастасия Лях .3 октября, 2020 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, в предстоящем третьем «Человеке-пауке» появится Джейми Фокс, который повторит свою роль Электро из предыдущего перезапуска франшизы о Питере Паркере.

Напомним, Фокс сыграл Электро в фильме «Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение», который вышел на экраны в 2014 году. Там роль Паркера исполнял Эндрю Гарфилд. Теперь же Электро столкнется с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда.

Это будет уже второй кроссовер в рамках перезапущенной марвеловской франшизы, так как в фильме « Человек-паук : Вдали от дома» к роли газетного редактора Дж. Дж. Джеймсона вернулся Дж. К. Симмонс, исполнявший эту партию в старой трилогии с Тоби Магуайром.