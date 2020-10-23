Анастасия Лях .23 октября, 2020 4

Но не Блэйдом, нет. Звезда «Джанго освобожденного» сыграет в проекте под названием «Дневная смена», производством которого занимается стриминговая платформа Netflix, сообщает Deadline.

Сценарий написал Шэй Хаттен, автор третьего «Джона Уика». А режиссер франшизы с Киану Ривзом Чад Стахелски выступит продюсером. Постановку доверили дебютанту Джей Джею Перри.

Джейми Фокс сыграет отца маленькой дочери, который днем убирает бассейны, а ночью охотится на вампиров.

Отметим, что ранее Фокс исполнил главную роль в супергеройском экшене «Проект Power», который стал одним из самых рейтинговых летних релизов Netflix.