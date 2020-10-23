Но не Блэйдом, нет. Звезда «Джанго освобожденного» сыграет в проекте под названием «Дневная смена», производством которого занимается стриминговая платформа Netflix, сообщает Deadline.
Сценарий написал Шэй Хаттен, автор третьего «Джона Уика». А режиссер франшизы с Киану Ривзом Чад Стахелски выступит продюсером. Постановку доверили дебютанту Джей Джею Перри.
Джейми Фокс сыграет отца маленькой дочери, который днем убирает бассейны, а ночью охотится на вампиров.
Отметим, что ранее Фокс исполнил главную роль в супергеройском экшене «Проект Power», который стал одним из самых рейтинговых летних релизов Netflix.