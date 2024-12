sonyazhytkova .14 декабря, 2024 9

Після оголошення DC Studios про реліз фільму про Клейфейса восени 2026 року, фанати почали активно обговорювати майбутнє Всесвіту DC. Один із них запитав Ґанна на Threads, чи з'являться ці персонажі в продовженні "The Batman" Метта Рівза.

"По-перше, ні. По-друге, це не може бути правдою, оскільки ще не існує навіть першого чернеткового варіанту сценарію", — відповів Ґанн.

Реліз "The Batman Part II", який спочатку був запланований на жовтень 2025 року, перенесено на жовтень 2026 року. Цей фільм не є частиною нової серії фільмів DC, якою керує Джеймс Ґанн. Натомість, Ґанн працює над своїм проєктом — "Batman: Brave and the Bold", режисером якого став Андреа Муччетті.

Метт Рівз, режисер "The Batman Part II", нещодавно натякнув, що зйомки сиквела почнуться в 2025 році, оскільки сценарій наразі завершують. Він також підтвердив, що Колін Фаррелл повернеться у ролі Пінгвіна, і що події серіалу Пінгвін, в якому він грає, безпосередньо впливають на розвиток сиквела.

Рівз обіцяє, що "The Batman II" поглибить тему корупції в Готемі, розкриваючи нові, несподівані аспекти персонажів. Сюжет буде логічно продовжуватися від подій першої частини, і розкриватиме персонажа в новому, ще не показаному світлі.

