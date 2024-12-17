sonyazhytkova .17 декабря, 2024 8

DC Studios продовжує посилювати інтерес до нового фільму "Супермен", презентуючи тизер із несподіваним музичним сюрпризом.

Джеймс Ґанн, режисер супергеройського перезапуску, розпочав активну промоцію стрічки, прем’єра якої запланована на 11 липня 2025 року. У передчутті повноцінного трейлера, який вийде цього четверга, він поділився новими деталями.

У тизері показано анімований постер із надихаючим гаслом "Поглянь угору". Музичний супровід — це чуттєве оновлення культової теми Джона Вільямса, що надає Людині зі сталі нового звучання.

У головній ролі дебютує Девід Коренсвет, а Рейчел Броснахен перевтілюється в Лоїс Лейн. Їм протистоятиме Ніколас Голт у ролі харизматичного Лекса Лютора. Джеймс Ґанн нещодавно повідомив, що основні зйомки завершили ще влітку, але команда знімає кілька додаткових кадрів, щоб зробити фільм іще кращим.

У стрічці також з’являться Марія Ґабріела де Фарія в ролі Інженерки, а також Скайлер Джизондо, Сара Сампайо, Еді Ґатегі, Шон Ґанн, Ентоні Карріґан, Ізабель Мерсед і Нейтан Філліон. Усі вони створять ансамбль, здатний здивувати найвибагливіших шанувальників жанру.

Джерело: Deadline