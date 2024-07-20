sonyazhytkova .20 июля, 2024 10

У відповідь на питання фаната на Threads Ґанн підтвердив, коли саме розгортається другий сезон "Миротворця", і поділився натяками про те, як він планує вписати серіал у новий кінематографічний всесвіт DC.

Для прихильників серіалу з Джоном Сіною це дає певну надію на те, що значних змін у серіалі та його персонажах не передбачається.

Раніше цього року Ґанн вказав, що перший сезон не вписується в нову канонічну хронологію DCU, тоді як другий сезон стане частиною цього канону. На питання одного з користувачів про те, чи продовжиться дія серіалу з місця завершення першого сезону або будуть значні зміни для відображення несумісності з новим каноном, Ґанн зазначив, що друга частина розпочнеться з того місця, де закінчилася перша, з кількома невеликими змінами.

Режисер раніше заявляв, що дія другого сезону "Миротворця" відбуватиметься після подій нового "Супермена". Оскільки перший сезон більше не є частиною канону, вживання терміна "невеликі зміни" викликає питання. Фінал першого сезону містив камео Ліги справедливості Зака Снайдера з Акваменом (Джейсон Момоа) та Флешем (Езра Міллер), які були видимі і промовляли репліки, в той час як інші персонажі залишалися в тіні. Для виправлення таких розбіжностей може знадобитися більше ніж кілька "невеликих" змін, але поки що залишається невідомо, що саме Ґанн планує.

Це свідчить про те, що "Миротворець" може виявитися більш інтегрованим у всесвіт DCU, ніж очікувалося раніше, з можливими значними кросоверами з фільмами цієї франшизи. Однак, як події нового "Супермена" вплинуть на сюжет другого сезону "Миротворця", враховуючи їх різний тон та напрямок, поки залишається загадкою.

Джерело: Мovieweb