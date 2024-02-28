sonyazhytkova .28 февраля, 2024 8

Намді Асомуга також зіграє у восьми епізодах цієї серії, яка є спільним проєктом авторки, виконавчої продюсерки та шоураннерки - Мелісси Джеймс Гібсон, компаній Fifth Season і Anonymous Content.

"Талановитий" натхненний реальною історією, опублікованою в Cosmopolitan, авторство якої належить Андреа Стенлі. Деталі сюжету та персонажів поки залишаються в секреті.

Джессіка Честейн грає роль прихованого слідчого, якого звуть Талановитий. Вона проникає в онлайн-спільноти ненависті, щоб зупинити найжорстокіших злочинців у країні. Намді Асомуга зображує її чоловіка.

Честейн разом з Келлі Кармайкл виступають виконавчими продюсерами через свою компанію Freckle Films. Режисерське керівництво та роль виконавчого продюсера покладені на Меліссу Джеймс Гібсон та Меттью Гейнемена. Джессіка Гайлз, головний редактор Cosmopolitan, також виступає як виконавчий продюсер, а Браян Медден, віце-президент розвитку Hearst Magazines, обіймає посаду продюсера. Андреа Стенлі діє консультантом у цьому проєкті.

Джеймс Бейдж Дейл нещодавно завершив зйомки у двох незалежних кінострічках: кримінальній драмі "Король слонової кістки" від письменника-режисера Джона Своба та південному трилері "Насильні кінці", Джона-Майкла Пауелла. Останнім часом його можна було побачити у головній ролі третього та завершального сезону серіалу "Hightown" на каналі Starz, а також у шоу Тейлора Шерідана "1923". Крім того, він отримав значну роль у комедійному телесеріалі "Рамі", який визнаний лауреатом премії "Еммі".

Джерело: Deadline