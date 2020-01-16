Анастасия Лях .16 января, 2020 5

На фото: Джеймс Бонд в фильме "Не время умирать"

Сперва уверенно ходили слухи, что следующий после Дэниэла Крэйга Джеймс Бонд будет темнокожим, а затем — что агент 007 и вовсе станет женщиной.

Но, как пишет Variety, продюсер бондианы Барбара Брокколи наотрез опровергла идею о том, что главный герой шпионской франшизы может сменить пол. По ее словам, то, что Бонд в недалеком будущем может сменить цвет кожи, вполне вероятно, но женщиной он «не станет никогда».

«Да, Бонд может быть любого цвета. Но он однозначно мужчина. Думаю, нужно создавать новых сильных женских персонажей, а не использовать раскрученный мужской персонаж, придавая тому женскую оболочку», — прокомментировала Брокколи.