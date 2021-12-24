Таня Гончаренко .24 декабря, 2021 10

Звезда комедии "Помему Он" Джеймс Франко во время интервью в подкасте Джесса Кейгла признался, что занимался сексом со студентками, которые обучались в его школе актерского мастерства. Об этом пишет BBC News.

После того, как актер подтвердил факт интимных отношений со своими слушательницами во время преподавания, он признал, что "это было неправильно".

Стоит отметить, что ранее Франко обвинялся в сексуальных домогательствах. Актер даже заплатил 2,2 миллиона долларов после того, как на него подали в суд за "недопустимое сексуальное поведение по отношению к студенткам".

Теперь же, Франко заявляет, что создавал школу не для того, чтобы заманивать туда женщин для удовлетворения своих сексуальных аппетитов. На вопрос ведущего о том, почему Джеймс так долго воздерживался от комментариев на эту тему, актер ответил, что "были люди, которые оказались расстроены его поведением, и ему нужно было выслушать их всех". Кроме этого, он поведал о своих зависимостях, с которыми боролся в течение многих лет, в том числе и алкогольной.