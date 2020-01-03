Анастасия Лях .3 января, 2020 12

Режиссер «Стражей галактики» рассказал, что боссы Warner предложили ему экранизировать любой дисишный комикс. Слова постановщика цитирует сайт Comic Book.

Напомним, Warner заполучила Ганна после того, как тот был уволен студией Disney. Руководство компании так жаждало поработать с бывшим марвеловским мувимейкером, что предложила выбрать любой комикс для адаптации. Даже «Супермена». Причем Ганн отмечает, что вполне мог сделать перезапуск франшизы о Кларке Кенте, а не продолжать «Человека из стали» Зака Снайдера.

Но Ганн выбрал «Отряд самоубийц», так как это его любимая дисишная история.

Слова Ганна частично подтверждают слухи о решении Warner не возвращать на экраны Супермена в исполнении Генри Кавилла. Скорее всего, эта франшиза будет так же перезапущена, как и серия о Бэтмене, в которой Бена Аффлека заменил Роберт Паттинсон.