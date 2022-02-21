Таня Гончаренко .21 февраля, 2022 8

Американский кинорежиссер Джеймс Ганн, создавший "Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет" и сериал "Миротворец", в своем Instagram объявил о помолвке со звездой этих же проектов Дженнифер Холлэнд.

Постановщик опубликовал фото невесты, демонстрирующей кольцо бриллиантом на левом безымянном пальце.

О том, когда пара сыграет свадьбу пока информации нет. Напомним, Ганн и Дженнифер Холлэнд встречаются с 2015 года. Они познакомились через общих друзей - Майкла Розенбаума ("Тайны Смолвиля") и подругу Холлэнд, которые на тот момент состояли в отношениях.