sonyazhytkova .20 октября, 2024 0

Платформа Max випустила офіційний трейлер "Creature Commandos" – це перший проєкт, що відкриє нову еру всесвіту DC.

Ця анімація для дорослих, що складається з семи епізодів, створена та спродюсована Джеймсом Ганном на основі персонажів DC, розповідає про групу монстрів, яких тримають під вартою й залучають до найризикованіших завдань, що виходять за межі можливостей людей. Коли всі інші варіанти вичерпано – ці створіння стають останньою, хоч і неідеальною, надією.

Трейлер починається з моменту, коли монстрів випускають з в'язниці для виконання надсекретної місії, пов'язаної з "міжнародним інцидентом", як про це повідомляє їхній керівник, Аманда Воллер (голос Віоли Девіс). Далі глядачів знайомлять з учасниками команди: Нареченою (Індіра Варма), Франкенштейном (Девід Гарбор), Доктором Фосфором (Алан Тьюдік), Візелем (Шон Ганн), Ніною Мазурскі (Зої Чао), G.I. Роботом (також озвучує Ганн) та польовим лідером Ріком Флагом-старшим (Френк Грілло). "Знаю, що ви не в захваті від цієї місії", – з іронією зазначає Флаг. Проте, судячи з бурхливих подій у трейлері, команда швидко адаптується до обставин.

Гумор і жорстокість переплітаються у діалогах героїв, підкреслюючи їхні непрості стосунки з реальністю, яка вимагає від них більше, ніж просто боротьби з ворогами.

Джеймс Ганн підкреслив, що для перегляду "Creature Commandos" не обов’язково бути знайомим із попередніми проєктами всесвіту DC, такими як "Загін самогубців" чи "Миротворець". Він прагне зробити серіал доступним для всіх глядачів, навіть тих, хто не занурений у коміксові історії DC.

Прем’єра "Creature Commandos" запланована на 5 грудня на платформі Max, і нові епізоди виходитимуть щочетверга аж до 16 січня, обіцяючи незабутню подорож у світ монстрів та небезпечних місій.

Джерело: Deadline