sonyazhytkova .26 ноября, 2024 11

На платформі X (колишній Twitter), режисер і співголова DC Studios Джеймс Ганн поділився радісною новиною, додавши теплі слова подяки акторам та всій знімальній групі за їхню працю та відданість.

"Це офіційний фініш #Peacemaker сезону 2! Завершили зйомки з нашими останніми акторами — Стівом Ейджі, Тімом Медоузом, Соль Родрігес та Брендоном Стенлі, а також оператором Семом МакКерді, який зняв фінальний кадр. Дякую всій команді за неймовірний досвід. Хоча радий отримати перерву після десяти місяців зйомок, буду дуже сумувати за вами!".

Раніше Джеймс Ганн опублікував фото Джона Сіни та Дженніфер Голланд, які завершили свою роботу на знімальному майданчику.

"Це фініш для Джона Сіни та Дженніфер Голланд у ролях Крістофера Сміта та Емілії Харкорт у другому сезоні 'Миротворця'. Обидва виконали чудові ролі цього сезону. А вчорашній знімальний день був одним із найвеселіших у моєму житті! Дякую жителям Савани, Джорджія, за теплий прийом нашої команди. Лишився всього один день!".

Другий сезон серіалу також представить нового актора — Френка Ґрілло, який зіграє Ріка Флага-старшого. Раніше Ґрілло озвучував цей персонаж в анімаційному шоу Creature Commandos.

"Це не просто хороший хлопець, зовсім ні", — поділився Ганн в інтерв’ю EW. — "Його характер дуже багатогранний, із морально складною натурою. Я давно хотів попрацювати з Ґрілло, і тепер ми знайшли для нього ідеальну роль".

Крім того, Ганн натякнув на появу нового загадкового персонажа у другому сезоні, опублікувавши фото постаті біля багаття. Фанати вже активно обговорюють, хто це може бути: від Вождя Апачів до Лонг Шедоу, натхненного цим героєм.

Прем’єра другого сезону "Миротворця" на HBO обіцяє стати справжньою подією для фанатів DC.

Джерело: Deadline