sonyazhytkova .19 ноября, 2024 4

Як пояснив Ганн, у новому плані DCU рейтинг проєктів визначається виключно вимогами сюжету, а не бажанням випробувати щось нове.

"Ми не ставимо собі за мету перевірити, чи працює певний рейтинг. Все залежить від того, яка історія розповідається. Якщо вона потребує рейтингу R, ми цілком це підтримуємо. Якщо ж вона підходить для PG, PG-13 чи навіть G, це теж чудово. Усе вирішує сюжет", – поділився Ганн в інтерв’ю для Collider. Він також зазначив, що наразі в розробці є кілька проєктів із потенційним рейтингом R.

Першим проєктом у плані Джеймса Ганна та Пітера Сафрана стане анімаційний серіал "Creature Commandos", який вже отримав рейтинг TV-MA. Також серіал "Peacemaker", попри те, що був створений до приходу Ганна та Сафрана, залишатиметься частиною канону DCU й також має рейтинг TV-MA. У той час як майбутній фільм про Супермена, який стане першою стрічкою нового кіновсесвіту, отримає рейтинг PG-13, що логічно, враховуючи сімейний характер цього культового героя.

"Creature Commandos" — це семисерійний анімаційний серіал про команду ув’язнених монстрів, яких збирають разом для виконання місії з порятунку світу. У шоу звучатимуть голоси Віоли Девіс (Аманда Воллер), Френка Ґрілло (Рік Флег-старший), Ані Чалотри (Кірка), Зої Чао (вчена-амфібія Ніна Мазурскі), Індіри Варми (Наречена), Алана Тьюдіка (Доктор Фосфор), Шона Ганна (G.I. Робот) та Девіда Гарбора (Ерік Франкенштейн).

Прем’єра серіалу відбудеться 5 грудня на платформі Max.

Джерело: Gamesradar