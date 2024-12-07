sonyazhytkova .7 декабря, 2024 10

В інтерв’ю для подкасту Happy Sad Confused режисер зазначив, що під час його роботи в Marvel розглядали кілька проєктів, які зрештою були відкладені.

"Було багато ідей. Наприклад, шоу про Рейджерів – це могло б бути дуже цікаво. Ми також думали про окремий проєкт про Легендарного Зоряного Лорда, а ще Rocket і Groot… Власне, історія Rocket і Groot стала основою для третьої частини 'Вартових'. Я хотів спочатку зняти саме їхній проєкт, але мене переконали зробити 'Вартових 3'".

Одним із забутих проєктів міг стати серіал або фільм про пригоди Ракети та Грута. Крім того, Ганн згадав Рейджерів — команду міжпланетних авантюристів на чолі з Йонду, який виховав Пітера Квілла, Зоряного Лорда. А Легендарний Зоряний Лорд натякає на комікси, що описують сольні пригоди Пітера після його відходу з команди.

Незважаючи на свій перехід до DC Studios, де разом із Пітером Сафраном він курує створення нового кіновсесвіту, Ганн виразив підтримку продовженню історій "Вартових". "Я радий, що Marvel продовжить розвивати їх. Всі актори мають моє повне благословення, зокрема Кріс (Пратт)", — підсумував режисер.

Джерело: Gamesradar