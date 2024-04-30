sonyazhytkova .30 апреля, 2024 9

Навіть з активним графіком зйомок нового фільму про Супермена і другого сезону Peacemaker, режисер все ж знаходить час відповідати на запитання фанатів у соціальних мережах.

Один шанувальник поділився цитатою Нейтана Філліона про те, як він дізнався, що йому доручено роль Зеленого Ліхтаря у новому фільмі DC, який вийде в 2025 році.

"Після прем'єри Suicide Squad ми були на вечірці, де Ганн був оточений численною компанією", - зазначив Філліон в інтерв'ю з Collider. "...Він запитав: 'Чи розповів тобі Пітер [Сафран] про наші майбутні плани?' Я відповів: 'Ні, він не згадав нічого'. Він перевірив, чи ніхто не підслуховує. Хоча ми були серед гостей, він нахилився і шепнув: 'Ти будеш Гая Гарднера'".

Хоча фанати DC сприйняли слова Філліона як доказ того, що Ганн вже працював над перезапуском DCEU з моменту виходу Suicide Squad у 2021 році, реальність виявилася іншою. Ганн пояснив на Threads, що Філліон помилився, і він дізнався про свою роль Зеленого Ліхтаря на вечірці прем'єри Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Ганн продовжив пояснювати чутки про те, що він завжди мав намір замінити Кавілла як Супермена, заявивши:

"Не розумію, як це пояснити. Я ніколи не проявляв інтересу до управління DC, поки Пітер не запропонував мені спільне керівництво, щоб я міг зосередитися на творчості. В момент мого призначення для написання історії про Супермена, це було заплановано як новий погляд на нього. Тому немає сенсу вигадувати, що я планував це на прем'єрі Suicide Squad. Як ця теорія узгоджується?".

Після того, як Ганн та Сафран взяли на себе керівництво DC і оголосили про перезапуск всесвіту, було заявлено про перекастинг Супермена. Девід Коренсвет був обраний для головної ролі, і зйомки вже розпочалися. У фільмі також зіграють Рейчел Броснен у ролі Лоїс Лейн, Ніколас Холт як Лекс Лютор та Марія Габріела де Фарія у ролі Інженера. Акторський склад також включає Скайлера Гісондо, Сару Сампайо, Шона Ганна, Еді Гатегі, Ентоні Керріган, Ізабель Мерсед та Філліона.

Джерело: Deadline