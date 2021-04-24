Анастасия Лях .24 апреля, 2021 6

Режиссер сообщил в Инстаграме, что закончил писать сценарий рождественского спецвыпуска «Стражей галактики».

Проект получил название «The Guardians of the Galaxy Holiday Special» («Стражи галактики: Праздничный специальный выпуск»). Он выйдет на Рождество 2022, то есть в конце декабря 2022 года. Сюжет, естественно, держится в секрете.

Параллельно Джеймс Ганн готовится представить в июне перезапуск дисишного «Отряда самоубийц» и затем приступить к съемкам триквела «Стражей галактики». Сперва будет выпущен спецвыпуск, а затем третья (предположительно заключительная) часть франшизы о Питере Квилле и ко.