Анастасия Лях .3 апреля, 2021 6

В подкасте Марианны Уильямсон режиссер самого кассового фильма в истории рассказал о трудностях и конфликтах со сценаристами во время разработки продолжений «Аватара».

Напомним, в настоящее время в работе находятся целых четыре сиквела эколого-фантастического хита про вымышленную планету Пандора и ее синекожих жителей-аборигенов . Из-за пандемии и из-за стремления Кэмерона поразить кинематографический мир еще пуще прежнего производство проектов сильно затянулось, но дело, благо, не стоит на месте, а хоть и потихоньку, но идет.

По словам постановщика, на этапе препродакшена он так сильно спорил и конфликтовал с командой сценаристов, что грозился всех уволить. Проблема была в том, что авторы раз за разом сыпали новыми идеями для сюжета, а Кэмерон пытался добиться от них анализа оригинальной картины, чтобы понять, что именно сделало «Аватар» таким успешным среди зрителей, и развить это направление в сиквелах.

Напомним, в «Аватаре 2» мы увидим семью, которую создали Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), и нырнем в подводный мир Пандоры, который не был показан в первом фильме. О чем пойдет речь в третьей, четвертой и пятой частях, пока неизвестно.