В подкасте Марианны Уильямсон режиссер самого кассового фильма в истории рассказал о трудностях и конфликтах со сценаристами во время разработки продолжений «Аватара».
Напомним, в настоящее время в работе находятся целых четыре сиквела
По словам постановщика, на этапе препродакшена он так сильно спорил и конфликтовал с командой сценаристов, что грозился всех уволить. Проблема была в том, что авторы раз за разом сыпали новыми идеями для сюжета, а Кэмерон пытался добиться от них анализа оригинальной картины, чтобы понять, что именно сделало «Аватар» таким успешным среди зрителей, и развить это направление в сиквелах.
Напомним, в «Аватаре 2» мы увидим семью, которую создали Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), и нырнем в подводный мир Пандоры, который не был показан в первом фильме. О чем пойдет речь в третьей, четвертой и пятой частях, пока неизвестно.