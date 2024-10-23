sonyazhytkova .23 октября, 2024 2

Режисер вважає, що "абсолютно нелогічно", що робота акторки у фільмі "Аватар: Шлях води" залишилася без належного визнання на престижних кінопреміях тільки через те, що її персонаж був створений за допомогою комп'ютерної графіки.

Джеймс Кемерон переконаний, що Зої Салдана заслуговує не меншої похвали, ніж володарі "Оскара", з якими він працював раніше.

"Я працював із лауреатами премії 'Оскар', і нічого з того, що робить Зої, не поступається їхньому рівню", — поділився Кемерон в інтерв'ю Variety. "Але оскільки в моєму фільмі вона грає CG-персонажа, це ніби не рахується. Для мене це просто безглуздо".

Події фільму "Аватар: Шлях води" розгортаються через понад десять років після подій першої частини. Глядачі знову зустрічаються з Джейком Саллі (Сем Вортінгтон), Нейтірі (Зої Салдана) та їхніми дітьми, які змушені покинути свій дім у пошуках безпечного притулку на Пандорі. Але коли давній ворог повертається, сім’я повинна захищати себе та свій народ.

Кемерон відзначає, що гра Салдани захоплює своєю глибиною: "Вона може за секунду змінитися від королівської величі до справжньої хижачки. Ця жінка — справжня левиця. Її емоційна віддача схожа на потужний потік води — швидкий і неймовірно сильний".

Хоча на премії "Оскар" у 2023 році "Аватар: Шлях води" був номінований у чотирьох категоріях — "Найкращі візуальні ефекти", "Найкращий звук", "Найкраща робота художника-постановника" та "Найкращий фільм", — Салдана залишилася без особистої номінації. Незважаючи на це, фільм зібрав вражаючі $2,3 мільярда у світовому прокаті, ставши третім за касовими зборами в історії, поступившись лише першому "Аватару" та "Месникам: Завершення".

Джерело: Gamesradar