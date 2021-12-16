Таня Гончаренко .16 декабря, 2021 8

Режиссер "Аватара 2" Джеймс Кэмерон вместе с актерами отправился на какое-то время пожить в тропическом лесу и освоить основные принципы выживания в дикой природе.

Об этом Кэмерон рассказ в интервью изданию Variety: "Я пригласил актеров принять участие в том, что я назвал одиссеей чувственной памяти. Мы отправились на Кауаи. Мы прожили в тропическом лесу несколько дней. Мы готовили пишу на кострах. Мы пили воду из листьев. Я сказал: "Хорошо, мы собираемся подняться по тропе, и я хочу, чтобы вы как можно тщательнее наблюдали за тем, как вы ставите ноги, как вы держите руки, когда поднимаетесь по крутому участку. Вам придется запомнить это, на что это было похоже, как это пахло, и вам придется вернуть все эти ощущения в относительно стерильную среду". Именно таким образом мы все отправились в это путешествие".

Как уже известно, вторая часть культового фильма будет основана на построении семьи Салли и Нейтири. Премьера запланирована на декабрь 2022 года