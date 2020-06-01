Джеймс Кэмерон вернулся на съемки «Аватара»

Анастасия Лях .1 июня, 2020 5

Продюсер франшизы «Аватар» Джон Ландау выложил в Инстаграм фото, на котором изображены он и режиссер Джеймс Кэмерон, сошедшие с самолета в Новой Зеландии.

Это значит, что съемки сиквелов, как и было обещано ранее, действительно возобновляются. Напомним, производство было прервано из-за пандемии коронавируса и введенного в стране, равно как и в других государствах, карантинного режима.

В настоящее время Новая Зеландия еще не открыла границы. Но иностранцам, которые могут существенно поднять экономику страны, въезд разрешен на специальных условиях и при соблюдении карантинных правил (как видим, и Кэмерон, и Ландау на фотографии в респираторах).

Также это означает, что в скором времени должны возобновиться и съемки сериала «Властелин колец», которые аналогично проходили в Новой Зеландии и были прерваны эпидемией.