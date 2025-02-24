sonyazhytkova .24 февраля, 2025 4

Режисер-лауреат Оскара розповів, що перед початком довгоочікуваної третьої частини культової саги з'явиться титр, який попереджає, що штучний інтелект не брав участі у її створенні.

Джеймс Кемерон оділився цією інформацією під час сесії запитань і відповідей у Новій Зеландії, на яку завітав користувач Twitter Джош Хардинг. Він опублікував фото Кемерона з події та написав: "Неймовірна розмова. Також Джеймс Кемерон повідомив, що 'Аватар: Вогонь і попіл' почнеться титром після логотипів 20th Century і Lightstorm, де буде зазначено: 'У створенні цього фільму не використовувалося генеративне штучне інтелекту'".

Кемерон не раз висловлював свої сумніви щодо штучного інтелекту, зокрема, в інтерв'ю CTV у 2023 році, де він прокоментував сценарії, написані ШІ:

"Я особисто не вірю, що бездушний розум, який просто переписує те, що сказали інші люди про своє життя, любов, брехню, страх, смертність, може створити щось, що зворушить аудиторію. Для цього потрібно бути людиною. Я не знаю, хто взагалі думає, що ШІ може написати сценарій".

Режисер не один у своїй позиції, Ніколас Кейдж також висловився проти ШІ, заявивши на премії Saturn: "Нова ера ШІ вже навколо нас. Я великий прихильник того, щоб роботи не мріяли за нас. Вони не здатні відтворити людську сутність".

"Аватар: Вогонь і попіл" продовжить подорож на'ві, зосередившись на племені попелу, яке мешкає у вулканічних регіонах Пандори. Окрім того, фільм розвиватиме сюжетну лінію після емоційного фіналу Аватар: Шлях води, коли син Джейка та Нейтірі, Нетейам, загинув. Кемерон зазначає, що ті, хто вже бачив нову частину, вважають її найбільш зворушливою у всій трилогії.

Прем'єра фільму запланована на 19 грудня 2025 року.

Джерело: Gamesradar