Анастасия Лях .20 июля, 2020 9

Актер побывал на шоу Джимми Фэллона и поделился рвением во что бы то ни стало сыграть молодую версию капитана Пикара из франшизы «Стартрек».

Естественно, все это была шутка, основывающаяся на том факте, что во вселенной «Людей Икс» Джеймс МакЭвой сыграл молодую версию профессора Ксавьера, роль которого в оригинале исполнял Патрик Стюарт, также являющийся исполнителем классической роли капитана Жан-Люка Пикара из вселенной «Звездного пути». Но в каждой шутке, как говорится, доля правды.

МакЭвой сказал, что даже если студия наотрез откажется отдавать ему эту партию, он снимет собственный фильм про молодость Пикара с собой в главной роли на мобильный телефон.

«К черту всех остальных лысых актеров! Эта роль моя!» — подытожил актер.