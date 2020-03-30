Анастасия Лях .30 марта, 2020 4

Британский актер пожертвовал на борьбу с эпидемией 275 тысяч фунтов, сообщает The Guardian.

Некоторое время назад британские медики через Интернет обратились к неравнодушным людям с просьбой помочь денежными средствами, необходимыми для закупки масок, халатов, перчаток, которые в нынешних условиях расходуются в гигантских количествах.

Всего они планировали собрать 200 тысяч фунтов. Однако один только взнос МакЭвоя перекрыл необходимую сумму. В итоге же было собрано около 500 тысяч фунтов, на что медики ответили, что «потрясены и буквально лишены дара речи» от такой человеческой отзывчивости и доверия.

Что касается МакЭвоя, напомним, в прошлом году актер появился на экране сразу в трех громких проектах: «Стекло», «Люди Икс: Темный Феникс» и «Оно 2».