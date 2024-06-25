sonyazhytkova .25 июня, 2024 5

Сценарій і режисуру фільму забезпечить БенДевід Грабінскі, а продюсуватиме проєкт Ендрю Лазар.

У травні стало відомо, що 20th Century отримала права на цей проєкт після запеклої боротьби.

Хоча подробиці сюжету тримаються в таємниці, відомо, що це буде комедійний бойовик, дія якого розгортається у злочинному світі.

Джеймс Марсден, який нещодавно привернув увагу своїм яскравим виступом у серіалі "Журі" від Amazon Freevee, що став одним з найпопулярніших комедійних серіалів 2023 року, готується до нової ролі. Окрім цього, він також з'явився у трилері "Нокс зникає", режисером якого виступив Майкл Кітон. У найближчому майбутньому Марсден зніматиметься у шоу Дена Фогельмана "Paradise City " для Hulu.

Джерело: Deadline