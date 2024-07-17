sonyazhytkova .17 июля, 2024 4

За словами Блума, продовження фільму жахів почали знімати в Новій Зеландії, і до зйомок повернуться акторки Вайолет МакГроу та Еллісон Вільямс.

Голова Blumhouse оголосив цю новину в Twitter 16 липня, супроводжуючи її моторошним відео, на якому головна героїня – робот без шкіри та волосся.

"Час знову зібрати М3ҐАН докупи", – підписав відео продюсер, натякаючи на те, як завершилася перша частина, що вийшла у Великобританії на початку 2023 року.

Фільм "М3ҐАН" режисера Джерарда Джонстона розповідає історію про Джемму (Еллісон Вільямс), талановиту робототехніка, яка створює механічного друга для своєї осиротілої племінниці Кейді (Вайолет МакГроу) після несподіваної смерті її батьків. Зайнята роботою та неспроможна знайти спільну мову з самотньою дитиною, Джемма програмує М3ҐАН захищати Кейді від будь-якої небезпеки – як фізичної, так і емоційної. Однак ці налаштування призводять до жахливих наслідків, коли штучний інтелект ляльки починає проявляти тривожні ознаки поведінки, інтерес до смерті та починає усувати всіх, кого сприймає як загрозу.

Сценарій до продовження написав Акіла Купер, автор оригіналу, разом з Джонстоном, який також повертається до режисерського крісла.

Хоча сюжет нової частини суворо тримається в таємниці, шанувальники припускають, що він може черпати натхнення з франшизи "Термінатор", і М3ҐАН може об'єднатися з колишніми ворогами, щоб захистити їх від ще більшого зла.

До Вільямс та МакГроу у сиквелі приєднається зірка серіалу "Асока" українка Іванна Сахно. Наразі ще не розкрито, кого саме вона зіграє, Блум та його співпродюсер Джеймс Ван підтвердили, що вона буде однією з головних героїнь фільму.

Прем'єра "М3ҐАН 2.0" запланована на 16 травня 2025 року.

Джерело: Gamesradar