sonyazhytkova .13 июня, 2024 5

Зірка "Станції 19" уклав угоду про вступ до основного акторського складу відомого медичного серіалу ABC на його майбутній 21-й сезон.

Джейсон Джордж вступив до "Анатомії Грей" у 6-му сезоні, де відіграв роль Бена Воррена. Він став постійним учасником від 12-го до 14-го сезонів, а потім перейшов до серіалу "Станція 19". Протягом минулих семи сезонів він був ключовим героєм пожежної драми, часто з'являючись в головному серіалі, які виробляються Shondaland і ABC Signature.

Актор повертається до медичного телешоу в той час, коли серія готується прощатися з двома постійними учасниками, Джейком Бореллі і Мідорі Френсіс, які повернуться восени, щоб завершити історію своїх персонажів.

Сюжетна лінія Бена у 7-му сезоні "Станції 19" показала його поступове використання медичних навичок і сумніви у майбутньому як пожежника через травму плеча, що створює передумови для повернення в "Грей Слоан". В кінці сезону Бен повідомив капітану Енді Херрері, що він повертається для завершення хірургічної резидентури.

Зв'язок Бена з "Грей Слоан" завжди був особистим через його шлюб з Мірандою Бейлі, що було підкреслено в останньому кросовері у фіналі 20-го сезону "Анатомії Грей".



Джордж є членом сім'ї Shondaland вже більше двадцяти років. Окрім "Анатомії Грей" і "Станції 19", він також був учасником медичної драми 2011 року "Поза картою".

Джерело: Deadline