sonyazhytkova .11 марта, 2025 8

Зірка "Аквамена", який зіграє Лобо у перезапущеному всесвіті DC, ще з самого початку прагнув отримати цю роль. Режисер та співголова DC Studios Джеймс Ганн розповів, що актор написав йому про Лобо в той же день, коли стало відомо, що Ганн та Пітер Сафран очолять студію.

На річницю дебюту персонажа Ганн згадав цю розмову:

"У день, коли ми з Пітером стали головами DC Studios, Джейсон написав мені повідомлення про Лобо – саме тоді ми вперше обговорили його приєднання до DCU в цій ролі. Я обожнюю дивитися, як він втілює цього персонажа, і з нетерпінням чекаю, коли всі це побачать".

У своєму повідомленні Момоа був лаконічним, але емоційним: "Чортів Лобо!". На що Ганн відповів: "Чувак, я роками казав, що ти ідеальний для цієї ролі!".

Режисер також додав, що це було перше повідомлення, яке він отримав після офіційного призначення: "Джейсон буквально одразу написав мені 'Лобо, бейбі' з мільйоном знаків оклику. І я подумав: 'Гм, здається, це чудова ідея!'".

Раніше Момоа був відомий за роллю Аквамена, проте у 2023 році підтвердилося, що у новому кіновсесвіті він зіграє саме Лобо. Його дебют відбудеться у майбутньому фільмі про Супергьорл.

Наступним великим проєктом DC стане "Супермен", який вийде 11 липня.

Джерело: Gamesradar