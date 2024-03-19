sonyazhytkova .19 марта, 2024 14

Популярний актор сподівається на можливість повернутися до ролі Дункана Айдахо в потенційному третьому фільмі серії "Дюна".

Після успішного виходу "Дюни: Частина Друга" Момоа висловив бажання повернутися до своєї ролі через те, що в продовженні відсутня важлива сцена з його персонажем. У свіжому інтерв'ю для Men's Health, через ComicBook, він висловив надію, що цей ключовий момент зможуть включити у наступну частину, що дозволить збагатити наративну тканину цієї епічної саги.

"Це буде неймовірне, якщо Дункан Айдахо з'явиться у певному вигляді... Ви знаєте, ми мали щось? О, ми не можемо це розкривати. Я потраплю в неприємності. Але було щось дуже захоплююче, що потрапило до фільму і відсутнє у першій частині. Це було дійсно епічно. Я намагатимусь повернути це. Спробую втілити це у третьому фільмі. І Дункан, до речі, п'є Гіннесс", - розповів зірка "Аквамена".

Образ Момоа як вправного мечника та вірного радника родини Атрейдесів вразив фанатів, роблячи його можливе повернення у "Дюні: Частина Третя" надзвичайно очікуваною подією. Актор натякнув на можливість включення вирізаної сцени у майбутній стрічці та продемонстрував особистий зв'язок із своїм персонажем.

Можливість третього фільму підтверджується словами Джоша Гроде з Legendary, який висловив думку, що франшиза може розширитися, включаючи телевізійний спін-офф для Warner Brothers' Max. Гроде також відзначив майстерність кінематографічного процесу в серії та підкреслив важливість спільної роботи і підтримку візії режисера Дені Вільнева у адаптації іконічного роману Френка Герберта для великого екрану.

Джерело: Мovieweb