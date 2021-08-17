Таня Гончаренко .17 августа, 2021 3

Самая горячая пара "Игры престолов" воссоединилась на вечеринке в честь дня рождения одного из создателей сериала Дэвида Бениоффа и сделали совместные фото.

Джейсон Момоа опубликовал фото с Эмилией в своем Instagram признавшись ей в любви. "Луна моей жизни! Ты великолепна, люблю тебя вечно" - написал сериальный Кхал Дрого.

Фанаты в восторге от такого проявления чувств. Многие мечтают о том, что бы Кхалиси и Дрого стали парой и в реальной жизни. Но, Момоа и Кларк просто очень близкие друзья, которые всегда с теплом говорят о друг-друге.