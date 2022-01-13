Таня Гончаренко .13 января, 2022 0

Популярный актер, известный ролям в фильмах "Аквамен", "Дюна" и сериалах "Видеть" и "Игра престолов" Джейсон Момоа расстался со своей женой Лизой Боне после 16 лет отношений. Об этом, сам актер заявил в своем Инстаграм.

"Мы делимся этим не потому, что считаем, что это достойно освещения в прессе, а для того, чтобы, живя своей жизнью, мы могли делать это с достоинством и честностью" - объяснил своей аудитории Момоа.

Напомним, брак между Момоа и Лизой Боне заключен в 2017 году, но отношения длились 16 лет. Лиза старше Джейсона на 12 лет, но это не помешало паре родить двоих детей - сына Накоа-Вольфа и дочь Лолу. Также, у Лизы есть дочь от первого брака - Зои Кравиц, которая является успешной актрисой и известна по роли в сериале "Большая маленькая ложь".

Момоа отметил, что любовь между ним и супругой никуда не делась, а лишь видоизменилась: "Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть.

Наша преданность друг другу, этой священной жизни и нашим детям непоколебима. Мы будем учить их тому, чему можем. Живем молитвой. Пусть победит любовь. Джей и Л".