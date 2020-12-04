Анастасия Лях .4 декабря, 2020 2

Как сообщает The Hollywood Reporter, главная звезда современных боевиков Джейсон Стэйтем может исполнить главную роль в готовящемся сиквеле «Порока на экспорт».

Напомним, оригинальный криминальный триллер Дэвида Кроненберга вышел в 2007 году. Главную роль в нем сыграл Вигго Мортенсен. Фильм рассказывал об орудующей в Лондоне русской мафии со всеми кровавыми вытекающими. Также в картине снялись Наоми Уоттс и Венсан Кассель.

Известно, что над сценарием сиквела работает автор оригинала Стивен Найт. В режиссерском кресле канадца Кроненберга сменит британец Уильям Олдройд, известный по костюмной экранизации «Леди Макбет». Подробности сюжета пока не раскрываются.

Отметим, что Стэйтем исполнял ведущую партию в режиссерском дебюте Стивена Найта «Эффект колибри», так что его участие вполне вероятно.