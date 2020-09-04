Анастасия Лях .4 сентября, 2020 4

На фото: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем

Культовый британский мувимейкер возвращается к регулярному сотрудничеству с актером Джейсоном Стэйтемом, которого прославила дебютная работа Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Как сообщает Deadline, теперь Стэйтем, который совсем недавно закончил сниматься у Ричи в проекте под названием «Инкассаторский грузовик», приписан к шпионскому триллеру «Пять глаз».

Здесь Стэйтем сыграет оперативника британской разведки, который примыкает к вымышленной международной агентуре под названием «Пять глаз», чтобы предотвратить покупку смертоносного оружия, способного навести хаос на всей планете.

Съемки должны стартовать в октябре. Даты релиза пока нет.