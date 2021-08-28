Анастасия Лях .28 августа, 2021 4

Главная звезда современных боевиков присмотрел себе новый проект. Как сообщает Deadline, Стэйтем исполнит главную роль в триллере под названием «Пчеловод» студии Miramax.

Сюжет держится в тайне. Известно лишь, что действие действительно развернется в сфере пчеловодства. Создатели обещают оригинальную, нетривиальную историю и мощное напряжение от титров до титров, которое заставит зрителей «вцепиться ногтями в поручни кресел».

Сценарий написал Курт Уиммер, на счету которого антиутопия «Эквилибриум». Режиссерское кресло пока что вакантно.