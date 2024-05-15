sonyazhytkova .15 мая, 2024 9

Актор долучається до зірок - Шамейка Мура та Паріс Джексон у майбутній стрічці, яка має оригінальний сценарій і режисуру від RZA. Також участь у продюсуванні беруть Пол Холл, Талані Діггс, Мітчелл Дівайн Діггс і Джо Дженієр.

До групи акторів, що вже долучилася до проєкту, приєдналися Ісія Гілл зі стрічки "Шикардос" та Джеймс Лі Томас ("Погані хлопці: Поїздка на смерть"). Поруч з ними знайшли місце Шамейк Мур, Паріс Джексон, РД Сайлер, Гаррі Гудвінс, Джонелл Янг, Майкл Харні, Рокмонд Данбар, Е'майрі Кратчфілд та Блер Андервуд.

Фільм "One Spoon of Chocolate" відкриває історію колишнього військового, який втікає від міської метушні та переїздить до маленького містечка. Але навіть у цьому спокійному місці він знаходить не лише кохання, але й небезпеку та складнощі, які перевищують його очікування.

Джейсон Ізбелл - американський співак-автор пісень і актор, відомий завдяки фільмам "Вбивці Квіткової Повні" та "Мільярди". Він має успішну сольну кар'єру та співпрацює з гуртом The 400 Unit. Ізбелл також був членом гурту Drive-By Truckers протягом шести років з 2001 по 2007 рік. Він отримав шість премій "Греммі". Крім того, його можна побачити на Фестивалі FreshGrass 19 травня в Бентонвіллі, Арканзас.

Джерело: Deadline