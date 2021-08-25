Таня Гончаренко .25 августа, 2021 11

В эфире The Late Late Show Джейсон Момоа поделился информацией о том, что его совместный фильм с Дэйвом Батиста будет снят на Гавайях.

Батиста и Момоа близкие друзья в жизни. В карьере у них также есть общие работы - актеры разделили съемочные площадки фильмов «Видеть» и «Дюна». Судя по всему, их сотрудничество показало отличные результаты, ведь теперь, они решили воплотить совместную мечту и снять свой личный фильм.

"Он (Батиста) написал мне буквально четыре дня назад: "Нам нужно создать фильм о приятелях-полицейских. Мы любим друг друга. Мы вместе в "Видеть" и "Дюне". И я сказал: "Безусловно". Тогда он предложил: "Давай сделаем это на Гавайях". И я ответил: "Давайте сделаем это. У меня есть идея. И вот теперь старт дан. Мы делаем это" - рассказал Момоа.

Фильм Батисты и Момоа расскажет о двух друзьях-полицейских и, как обещают актеры, будет снят в духе «Смертельного оружия». Ранее Батиста писал в твиттере, что видит постановщиком фильма режиссера Дэвида Литча, известного по «Джону Уику», «Взрывной блондинке», «Дэдпулу-2», но будет ли он заниматься картиной пока неизветно. Напомним, на данный момент Литч занят съемками фильма с Брэдом Питтом и Леди Гагой "Скоростной поезд".

О дате выхода своего фильма Джейсон не упомянул, но уже 16 сентября мы сможем наблюдать дуэт Батисты и Момоа в фильме "Дюны".