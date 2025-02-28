sonyazhytkova .28 февраля, 2025 11

Прем’єра довгоочікуваного фільму "Minecraft" вже не за горами, і студія представила ще один видовищний трейлер, який дає більше уявлення про цей кубічний всесвіт.

У свіжому ролику ми бачимо милих панд, що розбурхують уяву, перш ніж головний герой Стів (Джек Блек), разом із Наталі (Емма Мейєр), Гарретом (Джейсон Момоа) та Генрі (Себастьян Юджин Хансен) опиняються у воді, створеній самим Стівом. Проте безтурботність швидко змінюється на тривогу, коли персонажі стикаються з похмурим виміром Нідер.

Як пояснює Стів, цей світ позбавлений радості та творчості, а його мешканці прагнуть поглинути весь світ у темряву. Лише відважна команда може врятувати Оверворлд і зберегти його чарівність. У трейлері також вперше з’являється Дженніфер Кулідж, яка яскраво доповнює цей різнобарвний акторський склад. І так, в трейлері є ті самі малюки-зомбі – і вони настільки милі, що їх хочеться забрати додому.

Фільм заснований на культовій грі 2011 року, і його сюжет обертається навколо чотирьох невдах, які випадково потрапляють у світ Minecraft. Щоб повернутися додому, їм доведеться освоїти правила нового середовища та розкрити свої приховані таланти. Разом зі Стівом вони вирушають у небезпечну подорож, яка навчить їх сміливості, креативності та командній роботі.

Режисером першої ігрової адаптації "Minecraft" став Джаред Гесс. Крім Блека, Момоа та Кулідж, у фільмі також з’явиться Даніель Брукс у ролі Дон.

Прем’єра "Minecraft" запланована на 4 квітня 2025 року. Чи готові ви до нових пригод у піксельному всесвіті?

Джерело: Gamesradar

