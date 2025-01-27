Джекі Чан завершує зйомки екшен-бойовика "На межі тіні" – перші кадри вже тут!

sonyazhytkova .27 января, 2025 6

Виробництво фільму "На межі тіні" за участю легендарного актора офіційно добігло кінця. Проєкт зняв китайський режисер Ларрі Ян, а ключові сцени були відзняті в Макао з жовтня 2024 року.

Ця картина стала другою співпрацею Чана з Ларрі Яном після успішного фільму "Ride On", який вийшов на великі екрани у понад 30 країнах світу. "Ride On" став найприбутковішим китайським фільмом у Японії з 2022 року.

У новій стрічці Джекі Чан постає в ролі колишнього експерта із зовнішнього спостереження Поліцейської служби Макао, якого повертають на службу для роботи з групою молодих детективів. Їхня мета – вистежити спритну злочинну групу, яка застосовує передові технології. Боротьба між традиційними методами і сучасними цифровими інструментами обертається в інтелектуальну гру між правоохоронцями та злочинцями.

До акторського складу приєдналися Чжан Цзифен ("Сестра"), Ци Ша ("Створення богів I & II") і Вень Цзюньхуей, відомий китайський учасник K-pop гурту SEVENTEEN. Окрім цього, фільм стане довгоочікуваною зустріччю Чана з Тоні Люн Ка Фаєм, з яким він востаннє працював майже два десятиліття тому у стрічці "Міф".

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Джерело: Deadline