sonyazhytkova .30 октября, 2023 14

Популярна зірка екшн-фільмів Джекі Чан виступить у ролі себе самого в надзвичайній комедії "План Панда", де вразить своїми навичками, щоб врятувати рідкісний вид панди.

Цей проект здобув свої перші деталі завдяки звіту від журналу THR. Фільм "План Панда" буде представлений на американському кінофестивалі в Лос-Анджелесі.

Режисером стрічки стане Чжан Луан, відомий своїми роботами "Пісня молодості" та "Дай мені п'ять". Продюсерами є компанії Mandarin Motion Pictures та Wishart Media Co.

Сюжет фільму розповідає про рідкісну панду, яка стає світовою сенсацією при народженні в китайському зоопарку Ноє. Але, коли багатий тиран з Близького Сходу висилає міжнародних найманих вбивць для викрадення панденяток, Джекі Чан, граючи версію себе самого як популярну зірку екшну, змушений стати частиною рятувальної операції.

За даними компанії Mandarin Motion Pictures, у цьому природному парку відбувається захоплююча і комічна боротьба за вабзьких панд.

У фільмі також беруть участь актори, такі як Ші Це, Вей Сян і Хан Янбо.



"План Панда" обіцяє бути захоплюючим проектом для Джекі Чана, де його непередбачувані навички і гумор поєднуються в ідеальному співзвуччі, що добре відомо його шанувальникам.

Джерело: Мovieweb