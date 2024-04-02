sonyazhytkova .2 апреля, 2024 9

Кейт дель Кастильо, Тоні Далтон, Уїтні Пік також долучаються до екшну, який знову об'єднує Батісту з продюсерами "Фінального рахунку" - компанією Signature Films.

У найсвіжішому екшні агент наркоконтролю під прикриттям і його напарник з Ель-Пасо, штат Техас, занурюються в складну гру з бандою злочинців. Здавалося б, нічого не звичайного, але справа виявляється неабияким випробуванням, коли з'ясувується, що ці злодії їхні бунтівні підлітки, які вирішили пограбувати небезпечний картель. Вони вдаються до тактик своїх батьків та використовують конфіденційну інформацію, щоб досягти своєї мети.

Інде Наваретте, Зайр Адамс та Блу дель Барріо також приєднуються до проєкту, який вже знаходиться в стадії виробництва. Режисером фільму є Майкл Дауз зі сценарієм від творця "Форсажу" Гері Скотта Томпсона та Тома О'Коннора.

"Пастка", також від Scott Free Productions, продюсується Марком Голдбергом, Сарою Габріел, Майклом Пруссом та Ребеккою Фойер. Екзек'ютивними продюсерами виступають Рідлі Скотт, Дейв Батіста та інші.

Джерело: Нollywoodreporter