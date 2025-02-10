sonyazhytkova .10 февраля, 2025 7

Paramount представила захоплюючий трейлер екшн-фільму "Новокаїн", в якому головні ролі виконують Джек Куейд та Амбер Мідтандер.

Режисерами "Новокаїну" стали Роберт Ольсен і Дан Берк, творці трилера "Significant Other" для Paramount+ (2022).

Сценарій Ларса Якобсона розповідає про Нейтана Кейна (Джек Куейд), банківського керівника, який через рідкісне генетичне захворювання позбавлений здатності відчувати фізичний біль. Коли його банк стає жертвою пограбування, а одна з колег (Амбер Мідтандер) потрапляє в полон, він змушений йти на неймовірний ризик, аби врятувати її. Те, що спершу виглядає як його найбільша слабкість, стає несподіваною перевагою у боротьбі за її життя.

"Новокаїн" обіцяє бути напруженим трилером з несподіваними поворотами, який ви зможете побачити вже 14 березня на великих екранах.

Джерело: Deadline