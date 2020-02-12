Анастасия Лях .12 февраля, 2020 0

Знаменитый китайский актер опубликовал в китайской соцсети заявление, в котором пообещал заплатить миллион юаней тому, кто изобретет вакцину от коронавируса, пишет The Straits Times.

Миллион китайских юаней — это примерно 200 тысяч долларов. Джеки Чан написал, что не хочет наблюдать вымирание своих земляков и что считает единственным выходом из сложившейся ситуации погружение в науку, пробы, эксперименты, тестирования, поиски потенциального лекарства.

Актер выплатит указанную сумму из собственного кармана любому, кто придумает действительно эффективное средство борьбы с заразой.