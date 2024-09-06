sonyazhytkova .6 сентября, 2024 13

Після більш ніж 35 років очікування, режисер нарешті знайшов ідеальний елемент для повернення легендарного "Бітлджуса" на великий екран.

У рамках промо-кампанії фільму "Бітлджус Бітлджус", зірки оригіналу Майкл Кітон та Кетрін О’Хара поділилися, що саме Дженна Ортега допомогла режисеру втілити в життя сиквел, про який він мріяв ще з часів їхньої спільної роботи над серіалом "Венздей" від Netflix.

Майкл Кітон зазначив, що Ортега навіть не народилася, коли перша стрічка вийшла на екрани у 1988 році: "Вона народжується, ти знімаєш її в одному проєкті, а потім думаєш: так це ж вона! Без неї ми б, можливо, і не зробили цей фільм", – пожартував актор. Кетрін О’Хара додала: "Нам довелося чекати, поки ти народишся", - звертаючись до 21-річної Ортеги.

У новій частині стрічки, Лідія Дітц, яку знову грає Вайнона Райдер, повертається до свого рідного дому разом із донькою Астрід (Дженна Ортега) та її хлопцем Рорі (Джастін Теру) після смерті батька. Їхня зустріч із мачухою Делією (роль знову виконує Кетрін О'Хара) відкриває двері для нових витівок Бітлджуса, який не змарнує шансу знову навести хаос.

Хоча Дженна Ортега народилася майже через 15 років після прем'єри оригінального фільму, під час зйомок у тому самому місті у Вермонті вона відчула неймовірну відданість шанувальників "Бітлджуса". Акторка зізнається, що прихильники стрічки досі захоплюються культовим фільмом і зберігають спогади про його створення.



Варто зазначити, що Ортега стрімко завоювала популярність завдяки ролі Венздей Аддамс у серіалі від Netflix, який став справжнім хітом у 2022 році. Наразі тривають зйомки другого сезону, що лише посилює інтерес до молодої акторки.

Джерело: Deadline