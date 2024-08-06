sonyazhytkova .6 августа, 2024 13

Зірка хітового серіалу "Венздей" обговорює можливість участі в секретному проєкті, який буде створено студією Warner Bros.

Деталі проєкту поки що тримають у секреті. Відомо, що сценарій створив Дж. Дж. Абрамс, а виробництвом опікуватиметься його компанія Bad Robot, яка співпрацює зі студією.



Нещодавно Дженна Ортега та Ґлен Пауелл увійшли до "New A-List" за версією The Hollywood Reporter, що базується на опитуваннях керівників студій та продюсерів про найбільш популярних зірок. Їх вважають потужними магнітами для глядачів, здатними залучити молодь до кінотеатрів.

Ґлен Пауелл зараз з'являється на великих екранах з фільмом "Twisters", який зібрав понад 270 мільйонів доларів у світовому прокаті. Попереду на нього чекає зйомка в рімейку "Running Man" від Едгара Райта.

Дженна Ортега невдовзі з'явиться в продовженні "Бітлджуса" від Warner Bros. та у другому сезоні серіалу Тіма Бертона "Wednesday" на Netflix, який став найпопулярнішим англомовним серіалом на платформі.

Джерело: Нollywoodreporter