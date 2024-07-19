sonyazhytkova .19 июля, 2024 11

Warner Bros презентували ще один трейлер до довгоочікуваного продовження класичної надприродної комедії Тіма Бертона "Бітлджус" 1988 року.

Як ми пам’ятаємо, оригінальний "Бітлджус" розповідав про подружжя Адама (Алек Болдвін) та Барбару Мейтленд (Джина Девіс), які після смерті в автокатастрофі починають жити як привиди у своєму будинку. Коли у їх дім заселяється нахабна родина Дітців, Мейтленди звертаються за допомогою до пустотливого привида на ім'я Бітлджус (Майкл Кітон), щоб налякати нових мешканців. Серед нових жителів – підліток Лідія Дітц (Вайнона Райдер), готична дівчина, яка захоплюється надприродним та допомагає Мейтлендам знайти спокій, водночас справляючись із хаотичними витівками Бітлджуса, що намагається вигнати її родину з будинку.

У продовженні Лідію продовжує переслідувати Бітлджусом, її життя перевертається з ніг на голову, коли її бунтівна донька-підліток Астрід (Дженна Ортега) знаходить загадкову модель міста на горищі та випадково відкриває портал до Потойбічного світу. Із загрозою в обох світах, лишається тільки дочекатися, поки хтось тричі вимовить ім’я Бітлджуса, щоб цей демон повернувся з новою хвилею хаосу.

Бертон знову об'єднався з оригінальними акторами, такими як Вайнона Райдер, Кетрін О'Хара та Майкл Кітон. До новачків, окрім Дженни Ортеги, долучилися Віллем Дефо, Джастін Теру, Артур Конті та Моніка Беллуччі.

Сценарій написали Альфред Гоф та Майлз Міллар, відомі по серіалу "Венздей", за їхньою історією, створеною разом із Сетом Грем-Смітом, на основі персонажів, створених Майклом МакДауеллом та Ларрі Вілсоном.

Очікується, що "Бітлджус Бітлджус" стане одним із найкасовіших фільмів року, перевершивши збори оригінальної стрічки, що становили майже 75 мільйонів доларів по всьому світу.

Джерело: Deadline